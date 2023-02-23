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Spor

TFF'den transfer dönemiyle ilgili yeni karar

TFF, depremzede futbolcu ve teknik adamlara, bu sezon 2 kulüpte tescil edildiyse ekstra 1 transfer hakkı daha verdi.

23 Şubat 2023 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
TFF'den transfer dönemiyle ilgili yeni karar
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer ve tescil döneminde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF, 1 sezon içerisinde aynı ligden en fazla 2 takımda oynayabilen futbolcular ile teknik adamların 3. bir kulübe tesciline müsaade etti. Bu haktan depremden zarar görmüş 11 ilde kariyerini sürdüren futbolcular ve teknik adamlar yararlanabilecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılan 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir.

Bu duruma ilaveten, ligden çekilme talebi kabul edilen Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinde tescilli futbolcuların kulübü ile transfer edecek kulübün anlaşması ve ilgili futbol federasyonunun onay vermesi halinde, 5 Mart 2023 tarihine kadar uluslararası transfer olabileceklerdir.

Ayrıca, Federasyonumuzun almış olduğu kararla, ligden çekilen kulüplerde tescilli teknik adamlar bu sezonda üç kulüp adına tescil edilebilecektir."

  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • transfer
  • depremzede

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