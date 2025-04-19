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Spor

TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! Sistem belli oldu

2025-2026 sezonuyla birlikte yabancı oyuncu sınırlamasında yaş kriteri devreye giriyor. Takımlar, 14 yabancı hakkını doldurduklarında genç oyuncu şartına uymak zorunda olacak.

Akşam19 Nisan 2025 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! Sistem belli oldu
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TFF, gelecek sezon için yabancı kuralını açıkladı. Buna göre takımlar A takım listesinde en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bu 14 oyuncudan 12 tanesi için yaş sınırı yok. 14 yabancı yazılması halinde 2025-2026'da en az 2'si 01.01.2003 veya sonrası, 2026-2027'de en az 4'ü 01.01.2004 veya sonrası doğumlu olmak zorunda.

14'ten az yabancı yazılırsa, Türk Milli Takımı'na uygun oyuncu sayısı artırılabilir. 14'ten fazla yabancı ile sözleşmesi olan kulüpler, listeye yazılmayan yabancıları A Takım maçlarında oynatamayacak. 2023-2024'te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan veya Türkmenistan vatandaşı olarak listeye yazılan 1 futbolcu ve Türk vatandaşı/mavi kartlı 1 futbolcu, mevcut sözleşmeleri bitene kadar listeye yazılabilecek. Sözleşme yenileme veya başka kulüple anlaşma durumunda bu hak kaybolacak ve oyuncu yabancı statüsünde sayılacak. 01.01.2005 veya sonrası doğumlu, Türk Milli Takımı'na uygun oyuncular, listeye yazılmadan maçlarda oynayabilecek. Son 6 ay kulübe tescilli olmaları ve 15 yaşını doldurmaları yeterli olacak, profesyonellik aranmayacak.

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