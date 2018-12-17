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TFF'den Yeni Malatyaspor'a yapılan saldırıya kınama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasında gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.

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Federasyon'dan yapılan açıklama şöyle;

"Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerine silahla ateş açılarak gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, E.Y. Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türk sporunda asla görmek istemediğimiz bu tür vahim olayların ayrıca şiddetle karşısında olduğumuzu da vurgularız."

(DHA)

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