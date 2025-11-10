TFF'den Zorbay Küçük açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK'ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, karar verilmiştir."