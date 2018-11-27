TFFHGD'den açıklama! 'TFF'nin arkasındayız'

Futbol Kamuoyunun Dikkatine:

Lig tarihimizde, günümüze kadar süregelen futbol oyununda, Hakemler olarak kulüplerimize,güzide kulüplerimizin değerli taraftarlarına karşı görev bilinci içerisinde tarafsızlık ilkelerinden ayrılmayarak görevimizi ifa etmekteyiz.

Görevimizi ifa ederkende kurumsal kimliğe zarar verecek art niyetli yönetim anlayışının içinde hiçbir zaman olmadık,ve olmayacağımızın bilinmesini isteriz.Takdir edersiniz ki lig tarihimizde bu düşüncede olan kişiler camiamızdan uzaklaştırılmış ve bunların bugün camiamız içerisinde olmasıda mümkün değildir.Kamuoyunun bildiği gibi 3 temmuz sürecinde hiçbir arkadaşımızın yaşanılan süreçte olmaması en büyük kanıtımızdır. Fakat bugün 3 Temmuz sürecini yaşatanların boş durmadığı ve futboldada kaosa sürüklenmemizi istemektedirler.Hangi spor dalı olursa olsun bir sporcunun yetişmesi en az 8-10 yıl gerekmektedir.

Bir hakeminde yetişmesi bu süreleri kapsamaktadır. Alınan saha sonuçlarında her hatada bir hakemi feda etmek önceliğimiz olmamakla beraber hatanında karşılığı Futbolun kendi kuralları içinde düşünülmelidir. Burada da Merkez Hakem Kuruluna görev düşmektedir. Yakın geçmişte soyunma odalarında hakemler alıkonularak, saldırıya ve hakaretlere maruz kalmış ,tarafımızdan tasvip edilmeyen birçok yol denenmiş olmasına rağmen ,bizler görev bilinci içerisinde görevimizi en iyi şekilde yapma çabasında olduk ve olmaktayız.

Futbolun içinde her kategoride hatalar olmakta ve olacaktırda önemli olan artniyetli ve bir yerlerden talimatla olmamasıdır. Bugün dünya futbol hakemliğinde yeni bir sisteme geçilmektedir. Bu geçiş sürecinde elbette bizimde tasvip etmediğimiz hatalar olmaktadır. VAR’ın ilk uygulandığı Galatasaray-Akhisarspor maçı sonrası uygulamada doğabilecek olumsuzlukları,endişelerimizi bizler kamuoyu ile paylaşmıştık.

Nasıl bir kulübün kadrosu yenilendikten sonra bir süreç yaşayabiliyorsa bizlerde bu süreçten geçmekteyiz. Bütün amacımız Daha çok ve doğru eğitimlerle bu dönemi bir an önce atlatıp, hakkaniyet içindeki görev anlayışımıza devam etmemizdir.

Bu süreçte Türkiye Futbol Federesyonu Başkanı sn.Yıldırım Demirören ve yönetim Kuruluna, İçimizden çıkan Merkez Hakem Kuruluna ,Hakem ve Gözlemcilerimizin her zaman yanlarında olduğunu kamuoyu ile paylaşır, futbolun tüm paydaşlarına bu süreçte bizlere gerekli anlayışı göstereceğini ümit eder,kamuoyunu saygı ve sevgiyle kucaklarız.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yönetim Kurulu