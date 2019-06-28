31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7575
  • 6,5604
  • 261.797
  • 95.625
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TFF'nin yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda önemli değişiklikler yaptı. Yeni eklenen ve düzenlenen maddelerle federasyon, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek. Federasyon, limiti aşan takımlara, mevcutta olan puan silmenin dışında yeni eklenen maddeyle transfer yasağı ve kadro sınırlandırması cezası uygulayabilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yürürlüğe soktu.

Yenilenen talimatla Türk futbolunda yeni bir dönem başladı. Yeni talimatnameyle 14 Ocak 2016'daki Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı yürürlükten resmen kalktı.

Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek.

Yürürlüğe giren talimatnameyle Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek. Takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019'da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak.

Kulüpler, bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu kulüpleri denetleyecek. 

- Transfer yasağı ve kadro sınırlaması geldi

TFF, yeni talimatnameyle kulüplere transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek.

İhtar, para ve puan silme cezalarının yanı sıra kulüpler belirlenen harcama limitine uymazsa transfer yasağı ve kadro sınırlandırmasıyla da karşılaşabilecek.

Belirlenen harcama limitinin aşılması durumunda, kulüplere şu cezalar verilecek:

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

(AA)

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çukurca’da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Çukurca’da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Mircea Lucescu'ya büyük şok! Tam röportaj esnasında yaptılar

Mircea Lucescu'ya büyük şok! Tam röportaj esnasında yaptılar

Diyarbakır'da PKK'ya narkoterör darbesi: Tam 1 milyon 255 bin...

Diyarbakır'da PKK'ya narkoterör darbesi: Tam 1 milyon 255 bin...

İran ültimatom verdi: Nükleer anlaşma için son fırsat

İran ültimatom verdi: Nükleer anlaşma için son fırsat

'ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz'

'ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz'

Her gün atla 2 saat yol gidiyorlar! Yayla serüveni...

Her gün atla 2 saat yol gidiyorlar! Yayla serüveni...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu
 

POPÜLER HABERLER

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Prim eksiği olana anında emeklilik

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Prim eksiği olana anında emeklilik

Ata sporları için kulüp kurdular!

Ata sporları için kulüp kurdular!

Uçak bile taşıyor... İşte dünyanın en büyük helikopteri

Uçak bile taşıyor... İşte dünyanın en büyük helikopteri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA