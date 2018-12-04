The Telegraph'a göre Türkler Newcastle'ı satın alacak

14 haftada topladığı 12 puanla İngiltere Premier Ligi'nin 15. sırasında yer alan Newcastle United yakın zamanda bir Türk'ün olabilir.

En az 300 milyon sterlin istiyor!

Teknik direktörlüğünü Rafael Benitez'in yaptığı İngiliz ekibinde kulübün sahibi Mike Ashley, ocak ayına kadar takımı satmayı planlıyor.

Bunun için en az 300 milyon sterlin talep eden Ashley'nin önünde üç alternatif var.

Türk konsorsiyumu devrede!

The Telegraph gazetesinin haberine göre bir Türk konsorsiyumu sezon başından bu yana kulübü satın almak için girişimlerde bulunuyor.

İki talip daha var!

Yine ABD'li olmayan bir milyarder iş adamının kulübe ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Northern Echo'nun haberine göre ise NFL'den Atlanta Falcons ile MLS'ten Atlanta United'ın sahibi Arthur Blank, Avrupa piyasasına Newcastle United'la girmenin derdinde.