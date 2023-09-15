Thiago Alcantara'dan kötü haber

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Thiago Alcantara'nın Türkiye için kararını verdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool'un yıldızı Thiago'nun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

İtalyan gazetecinin haberine göre; hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un Thiago Alcantara'ya resmi teklif yaptı ancak futbolcu tarafından bu teklifler kabul görmedi.

İspanyol oyuncunun, İngiltere'de mutlu olduğu ve kariyerine Liverpool'da devam etme kararı aldığı aktarıldı.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Thiago, kariyeri boyunca Avrupa'nın zirvesinden hiç inmedi. Şu anda Liverpool'da görev yapan Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

KUPA KOLEKSİYONERİ

1.74 boyundaki yıldızın ayrıca bir kupa koleksiyonu mevcut. Başta 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar toplamda 32 kupa kazanmayı başardı.