İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2023 Cuma / 1 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9849
  • EURO
    28,7514
  • ALTIN
    1663.41
  • BIST100
    8095.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Thiago Alcantara'dan kötü haber

Son dönemde adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile sık sık anılan yıldız oyuncunun, Liverpool'dan ayrılmak istemediği belirtildi.

15 Eylül 2023 Cuma 15:12 - Güncelleme:
Thiago Alcantara'dan kötü haber
ABONE OL

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Thiago Alcantara'nın Türkiye için kararını verdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool'un yıldızı Thiago'nun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

İtalyan gazetecinin haberine göre; hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un Thiago Alcantara'ya resmi teklif yaptı ancak futbolcu tarafından bu teklifler kabul görmedi.

İspanyol oyuncunun, İngiltere'de mutlu olduğu ve kariyerine Liverpool'da devam etme kararı aldığı aktarıldı.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Thiago, kariyeri boyunca Avrupa'nın zirvesinden hiç inmedi. Şu anda Liverpool'da görev yapan Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

KUPA KOLEKSİYONERİ

1.74 boyundaki yıldızın ayrıca bir kupa koleksiyonu mevcut. Başta 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar toplamda 32 kupa kazanmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.