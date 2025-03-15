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Spor

Thiago Motta için son şans: Juve'de Mancini sesleri

Juventus'ta Thiago Motta'nın geleceği tehlikede. Fiorentina karşısında alınacak olası bir yenilgi, İtalyan teknik adamın görevini kaybetmesine neden olabilir. Juventus yönetimi, alternatif olarak Roberto Mancini'yi düşünüyor.

Dış Basın15 Mart 2025 Cumartesi 14:28 - Güncelleme:
Thiago Motta için son şans: Juve'de Mancini sesleri
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Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta'nın geleceği belirsizliğini koruyor. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Motta, Fiorentina karşısında alınacak olumsuz bir sonucun ardından görevinden ayrılabilir. TM W'nin haberine göre, Torino ekibinin sportif direktörü Cristiano Giuntoli, olası bir değişiklik için kısa bir aday listesi oluşturdu.

MANCİNİ EN GÜÇLÜ ADAY

İtalyan basınında çıkan habere göre; Listedeki en güçlü ismin Roberto Mancini olduğu belirtiliyor. Deneyimli teknik adamın karizması, taktik bilgisi ve büyük kulüplerde edindiği tecrübeyle Juventus'un aradığı isim olduğu ifade ediliyor.

Inter ve Manchester City gibi dev kulüplerde baskı altında çalışmış olan Mancini, oyuncularına taktiksel esneklik tanımasıyla biliniyor.

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