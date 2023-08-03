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Spor

Thiago Motta, Musa Barrow için Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Musa Barrow ile ilgili konuştu. Motta'nın 'Belki de kendisini başka bir yerde kanıtlaması gerekiyor' sözleri oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi için olumlu yorumlandı.

3 Ağustos 2023 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Thiago Motta, Musa Barrow için Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
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Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Musa Barrow için transfer açıklaması geldi.

Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, Utrecht ile oynanan maçın ardından Musa Barrow'un geleceği ile ilgili konuştu.

Motta, "Büyük bir potansiyeli var ama uzun yıllardır Bologna'da. Bence belki de kendisini başka bir yerde kanıtlaması gerekiyor" sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fransız basını, daha önce Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcu için 7 milyon euro'luk teklifte bulunduğunu öne sürmüştü.

MUSA BARROW KİMDİR?

24 yaşındaki Gambiyalı sol kanat, İtalyan ekibiyle 128 maçta forma giydi ve 27 gol 28 asist yaptı. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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