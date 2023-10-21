Thiam hat trick yaptı! Kayserispor 3 puanın sahibi oldu

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti golleri 31, 66 ve 89. dakikada Mame Thiam attı. 31 yaşındaki forvet, 66 ve 89. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Mücadelede Çaykur Rizespor'un tek golü ise 71. dakikada Altin Zeqiri'den geldi.

Bu sonucun ardından Kayserispor ligde 3 hafta sonra kazandı ve 13 puana yükseldi. Çaykur Rizespor, 14 puanda kaldı.

Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada gelişen Kayserispor atağında Thiam, karşı karşıya kaldığı kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi. Dönen topu önünde bulan Cardoso'nun şutunda, kaleye giden meşin yuvarlağı Rizespor defans oyuncuları uzaklaştırdı.

26. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta, Cardoso'nun ceza sahasına ortasında, müsait durumdaki Ali Karimi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak içeri girdi: 1-0

38. dakikada gelişen Rizespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gaich'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Rizespor defans oyuncusundan topu kapan Morte'nin ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla çeldi.

59. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında, Benhur Keser'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

67. dakikada Kayseri ekibi farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor'un sol kanattan kullandığı korner atışının ardından maçı devam ettiren hakem Burak Şeker, VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyip, penaltı kararı verdi. Thiam, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 2-0

70. dakikada Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in ortasına, arka direkte bulunan Zeqiri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

87. dakikada Alikulov'un ceza sahasında Thiam'ı düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Thiam, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 3-1

Maç, Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Ali Can Alp

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hosseini, Attamah, Carole (Dk 90+3 Bahoken), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 80 Uzodimma), Gökhan Sazdağı, Ali Karimi (Dk. 81 Ackah), Kemen (Dk. 90 Hasan Ali Kaldırım), Morte (Dk. 90 Jeanvier), Thiam

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mocsi, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu (Dk. 77 Alikulov), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 58 Hojer), Varesanovic (Dk. 70 Laine), Shelvey, Olawoyin, Benhur Keser (Dk. 70 Zeqiri), Sauerbeck, Gaich (Dk. 58 Minchev)

Goller: Dk. 31, Dk. 67 ve 87 (penaltıdan) Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 70 Zeqiri (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Morte, Dk. 57 Carole, Dk. 68 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+1 Thiam, 90+4 Jeanvier (Mondihome Kayserispor), Dk. 56 Varesanovic, Dk. 87 Minchev (Çaykur Rizespor)