Thibaut Courtois imzayı atıyor

Real Madrid, kaledeki geleceğini sağlamlaştırıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi, Thibaut Courtois ile 2027 yazına kadar sürecek yeni bir sözleşme için prensipte anlaşmaya vardı. Kulübün, ağır sakatlıktan dönen Belçikalı kaleciyi Xabi Alonso'nun oyun planının merkezinde tutmak istediği ifade ediliyor.

Uzun süreli sakatlığının ardından etkileyici bir performansla geri dönen Courtois, hem tecrübesi hem de liderliğiyle kadrodaki ağırlığını koruyor. Bu gelişme, geçen sezon Courtois'in yokluğunda önemli dakikalar alan Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'in geleceği için soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yedek kalmayı istemeyen Lunin'in, yaz döneminde ayrılık kararı alabileceği belirtiliyor.

Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maç sonrası açıklamalarda bulunan Courtois, takımın form grafiğini değerlendirerek "İlk yarıda ritim eksikti, ikinci yarıda daha yoğun oynadık. Bu seviyede hedefimiz bu olmalı," dedi. Ayrıca Carlo Ancelotti'den sonra yeni sistemlere uyum sağlamanın kolay olmadığını, ancak takım olarak bu değişime adapte olacaklarını ifade etti.