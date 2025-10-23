Thibaut Courtois, La Liga ve Barcelona başkanlarını eleştirdi

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, oyuncuların tepkilerini sansürlediği gerekçesiyle La Liga Başkanı Javier Tebas'a sert çıktı ve ligin bu tutumunu "manipülasyon" olarak nitelendirdi.

Courtois ayrıca, Juventus ve El Clásico'nun da yer aldığı kritik maç serisi öncesinde, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın hakemler hakkında yaptığı taraflılık ima­larına da yanıt verdi.

Thibaut Courtois, geçtiğimiz hafta sonu La Liga genelinde yapılan sessiz protestoların ardından lige sert tepki gösterdi. Oyuncular, Villarreal–Barcelona maçının 20 Aralık'ta Miami'de oynanması planına karşı, maçların başlama düdüğüyle birlikte kısa süre hareketsiz kalarak sembolik bir protesto düzenledi.

Ancak yayıncılar bu anları ekrana getirmemeyi tercih etti; bunun yerine stadyumların havadan görüntülerini "Barışa bağlılık" mesajıyla yayınladılar. Tepkiler büyürken, La Liga ve organizatör Relevent, hazırlık süresinin yetersizliği ve İspanyol futbolundaki belirsizlikleri gerekçe göstererek ABD'deki maç planını resmen iptal etti. Ancak karar tartışmaları durdurmadı - taraftarlar öfkeli, oyuncular kararlı, lig yönetimine duyulan güven ise sarsılmış durumda.