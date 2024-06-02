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Spor

Thibaut Courtois: Sakatlıklar dolu sezonun ardından kazanarak bitirdiğim için mutluyum

Real Madrid'in başarılı kalecisi Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

2 Haziran 2024 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Thibaut Courtois: Sakatlıklar dolu sezonun ardından kazanarak bitirdiğim için mutluyum
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Real Madridli kaleci Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanılan Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldız kaleci mutlu olduğunu dile getirerek, 'Takım arkadaşlarımdan ve personelden çok fazla destek aldım. Bu sakatlıkla dolu bir sezonu bu şekilde, burada kazanarak bitirdiğim için çok mutluyum. O günden bu yana oynadığım beş maçta beş gol yemedim.' dedi.

Sözlerine devam eden Courtois, "İlk yarıda koçun bizden istediğini yapmadık. Çok kolay boş alana sahiplerdi ve gerçekten iyi baskı yapamadık. İkinci yarıda 4-3-3'e geçtik ve bu yardımcı oldu. İlk yarıda daha fazla kontrole sahiptik ama rahatlıkla 2-0 geriye düşebilirdik. Biraz şanslı olduğumuz anlardı." ifadelerini kullandı.

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