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Spor

Thibaut Courtois'dan Real Madrid'e iyi haber

Son oynanan Barcelona maçında sakatlığı sebebiyle sahada olamayan Thibaut Courtois takımla çalışmalara başladı.

1 Kasım 2024 Cuma 17:44 - Güncelleme:
Thibaut Courtois'dan Real Madrid'e iyi haber
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Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'e iyi haber geldi.

Real'in Atletico Madrid ile karşılaştığı maçta sakatlanan Thibaut Courtois'nın son durumu belli oldu.

Barcelona ile oynanan El Clasico maçında forma giyemeyen Belçikalı file bekçisi sakatlığını atlattı.

Tecrübeli kaleci, son yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı. Yıldız ismin kısa süre içinde sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Real Madrid'in Valencia ile oynayacağı maç, İspanya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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