İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2862
  • EURO
    48,3285
  • ALTIN
    4838.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Thierry Henry duyurdu! İşte Zinedine Zidane'nın yeni adresi
Spor

Thierry Henry duyurdu! İşte Zinedine Zidane'nın yeni adresi

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Fransa Milli Takımı'nın 13 Temmuz 2026'da sözleşmesi sona erecek olan Didier Deschamps'ın ardından takımı Zinedine Zidane'na emanet edeceği duyurdu.

HABER MERKEZİ10 Eylül 2025 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Thierry Henry duyurdu! İşte Zinedine Zidane'nın yeni adresi
ABONE OL

Fransa futbol tarihinin efsane isimlerinden Thierry Henry, Fransa Milli Takımı'nın sonraki teknik direktörünü duyurdu.

ZIDANE DÖNEMİ

Fransız efsane, mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın 31 Temmuz 2026'da bitecek sözleşmesinin ardından Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün Zinedine Zidane olacağını ve anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Fransız gazetesi Lequipe, Zidane'ın yeni teknik direktör olacağını daha önce duyurmuştu.

Henry, Zidane'ın yeni görevinin duyururken şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz yeni teknik direktörün kim olacağını biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ve ona en iyisini diliyorum"

REAL MADRID'DE TARİH YAZDI

Zinedine Zidane son olarak 2021 yılında Real Madrid'i çalıştırdı. Başarılı çalıştırıcı Real Madrid ile üst üste 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak tarihte bunu başaran tek teknik adam oldu.

  • fransa milli takımı
  • Thierry Henry
  • Zinedine Zidane

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.