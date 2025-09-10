Thierry Henry duyurdu! İşte Zinedine Zidane'nın yeni adresi

Fransa futbol tarihinin efsane isimlerinden Thierry Henry, Fransa Milli Takımı'nın sonraki teknik direktörünü duyurdu.

ZIDANE DÖNEMİ

Fransız efsane, mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın 31 Temmuz 2026'da bitecek sözleşmesinin ardından Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün Zinedine Zidane olacağını ve anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Fransız gazetesi Lequipe, Zidane'ın yeni teknik direktör olacağını daha önce duyurmuştu.

Henry, Zidane'ın yeni görevinin duyururken şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz yeni teknik direktörün kim olacağını biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ve ona en iyisini diliyorum"

REAL MADRID'DE TARİH YAZDI

Zinedine Zidane son olarak 2021 yılında Real Madrid'i çalıştırdı. Başarılı çalıştırıcı Real Madrid ile üst üste 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak tarihte bunu başaran tek teknik adam oldu.