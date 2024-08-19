Thierry Henry görevinden istifa etti

Fransa U21 Takımı'nda Thierry Henry dönemi sona erdi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Fransa U21 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan efsane isim, sürpriz bir şekilde görevi bıraktı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK GURURLARINDAN BİRİ OLARAK KALACAK"

47 yaşındaki teknik adam yaptığı açıklamada "Fransa Futbol Federasyonu ve bana bu inanılmaz fırsatı sunan başkan Philippe Diallo'ya teşekkür etmek istiyorum. Ülkeme Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandırmak hayatımın en büyük gururlarından biri olarak kalacak. Bana büyülü bir deneyim yaşattıkları için federasyona, oyunculara, ekibe ve taraftarlara inanılmaz derecede minnettarım" dedi.

"THIERRY HENRY KENDİSİNE KONULAN HEDEFLERE ULAŞMAYI BAŞARDI"

Thierry Henry'nin istifasıyla ilgili konuşan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ise "Bu karardan dolayı çok üzgünüz çünkü Thierry Henry, Los Angeles'taki Olimpiyat madalyasından 40 yıl sonra Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak kendisine konulan hedeflere ulaşmayı başardı. Kariyerinin geri kalanında ona bol şans diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Thierry Henry'nin 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.