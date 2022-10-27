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Spor

Thierry Henry: Xavi'ye zaman verilmeli, kovulmamalı

Geçmişte Barcelona forması giyen eski futbolcu Thierry Henry, Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi Hernandez için açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2022 Perşembe 18:14 - Güncelleme:
Thierry Henry: Xavi'ye zaman verilmeli, kovulmamalı
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Barcelona'nın, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından tartışılan Xavi Herhandez'e Thierry Henry'den destek geldi.

Xavi ile birlikte Barcelona'da takım arkadaşlığı da yapan Fransız futbol insanı, "Barcelona, ligde ikinci sırada. Xavi'yi Guardiola ile karıştırmayın, Guardiola harika oyunculara teknik direktörlük yaparak başladı. Xavi, iyi iş çıkarıyor. Kovulması gerektiğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Xavi'ye zaman verilmesi gerektiğini söyleyen ve Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'yı örnek gösteren Henry, "Xavi'ye zaman verilmeli. Steven Gerrard için de yeterli zaman vermediler. Arteta'ya bakın, kötü sonuçlara rağmen ona zaman verdiler ve kendi takımını kurdu." dedi.

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