Thierry Henry'den futbola dair 5 çılgın öneri!

Büyük Britanya'da taç giyme törenine atıfta bulunan sunucu Kate Abdo'nun bir günlüğüne kral ilan ettiği Henry futbola getirmek istediği yeni kurallarla dikkat çekti. Henry özellikle bu sezon Newcastle United ve Brentford gibi takımların ustalaştığı zaman kaybı gibi karanlık sanattan kurtulmak istediğini söyledi ve şöyle devam etti:

VAKİT GEÇİRMEYE ÇALIŞAN TAKIMIN RAKİBİNE RAGBİDEKİ SERBEST VURUŞ VERİLMELİ

1- Bir takım zaman geçirmeye çalışırsa ragbide olduğu gibi rakip takıma kaleden 20-25 metre uzaktan bir serbest vuruş verilmeli. Sadece Futbol oynayın bu benim kuralım...

2- Bir maçta 3 gol atan takımlar sonuçtan bağımsız olarak ekstra 1 puan almalı. Örneğin 5-3 biten Fulham Leicester maçında Fulham 4, Leicester 1 puan alacaktı.

HAKEMLER BAZEN HİÇ DE KİBAR DEĞİL, NE DEDİKLERİNİ DUYABİLMEK İSTİYORUM

3- Hakemler maçtan sonra basına konuşmalı ve sahadayken mikrofon takmalılar. Ne dediklerini duymak istiyorum çünkü bazen o kadar kibar değiller, ben de bazen kibar değildim. Lütfen hatalarınızı veya ne kadar harika olduğunuzu açıklayabilir misiniz, biz size bazen ne kadar harika olduğunuzu veya insanların bize söylediği gibi ne kadar kötü olduğunuzu söylemek istiyoruz.

HİÇBİR AÇIKLAMA OLMADAN HAKEMİN SAKLANMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Bu öneri, özellikle stüdyodaki diğer yorumcular Jamie Carragher ve Micah Richards'tan büyük bir 'evet' desteği aldı. Carragher bu öneriye şu soruyla karşılık verdi; "O zaman onlara daha fazla saygı duyar mısın?" Henry'nin cevabı oldukça netti: "Evet. 'Çünkü gördüğüm şey buydu. Bir hata yaptım' diyen birini anlayabilirim. Ve yoluma devam ederim. Beni rahatsız eden şey, hiçbir açıklama olmadığında, gidip saklanmalarıydı." Ve Henry kurallarına şöyle devam etti;

SAKATLANAN OYUNCU GİRENE KADAR YERİNE BAŞKA BİRİ OLMALI

4- Maç içinde yaşanacak bir sakatlık durumunda oyuncu saha dışında tedavisini gördüğü sırada yerine bir oyuncu dahil edilmeli. Bu sayede hem takımlar 10 kişi kalmaktan kurtulur hem de doktorlar acele değerlendirmelerde bulunmamış olur.

5-Oyuncular transfer olmadan önce takımlarda mutlaka denenebilmeli. Gezmeden ev almıyorsunuz. Sabah gidiyorsunuz, akşam gidiyorsunuz, gürültü duyuyorsunuz. Oraya uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını bilmeden getirilen çok sayıda oyuncu gördüm. Onun hakkında ne biliyorsun ya da geçmişini biliyor musun? Menajerler ve sportif direktörler transferlerde doğru değerlendirmelerde bulunmalı.

THIERRY HENRY'YE SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK DESTEK

Arsenal ile unutulmaz başarılara imza atan Henry'nin futbola getirmek istediği bu yeni düzenlemeler sosyal medyada da bolca övgü aldı. Özellikle hakemlerin maç sonu medyaya konuşması ve saha içinde mikrofon takmaları fikri en çok desteklenen konu oldu.