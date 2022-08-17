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Spor

Thilo Kehrer'den West Ham'a 4 yıllık imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Paris Saint-Germain'den (PSG) Alman oyuncu Thilo Kehrer'i transfer etti.

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, Kehrer'in bonservisi konusunda Fransa temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

West Ham United'da 24 numaralı formayı giyecek Kehrer'in sözleşmesinde, iki yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

İngiltere basınına göre, West Ham United, bu transfer için PSG'ye 12 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev alan Kehrer, 2018'de transfer olduğu PSG'de ise 128 maçta 4 gole imza attı.

  • Thilo Kehrer
  • West Ham United

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