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Spor

Thomas Bach, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanlığı'na tekrar seçildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanlığı'na, Alman Thomas Bach yeniden seçildi.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 21:10 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 21:10
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Video konferans yöntemiyle düzenlenen 137'nci IOC oturumunun son gününde, Bach tek aday olarak girdiği seçimde 94 geçerli oyun 93'ünü alarak 4 yıllığına daha IOC Başkanı oldu. 67 yaşındaki Bach'a karşı 1 üye ise hayır oyu verdi.

İkinci kez IOC Başkanlığı'na seçilen Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin, "Tokyo şimdiye kadarki en iyi hazırlanmış olimpiyat şehri durumunda ve şu anda açılış töreninin 23 Temmuz'da yapılacağından şüphe etmek için hiçbir nedenimiz yok." ifadesini kullandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 10 Eylül 2013'te yapılan seçimde 8 yıllığına başkan seçilen Bach, 1894'te kurulan IOC'nin 9'uncu başkanı olmuştu.

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