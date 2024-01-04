İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7543
  • EURO
    32,7047
  • ALTIN
    1954.82
  • BIST100
    7547.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Thomas Frank: Ivan Toney'i satmıyoruz

Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, futbolcusu Ivan Toney hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, İngiliz golcüyü satmayı düşünmediklerini söyledi.

4 Ocak 2024 Perşembe 20:44 - Güncelleme:
Thomas Frank: Ivan Toney'i satmıyoruz
ABONE OL

Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, Ivan Toney'in satmayı düşünmediklerini belirtti.

Thomas Frank yaptığı açıklamada, "Ivan Toney bizimle kalıyor. Onu neden satalım ki? Bunun için inanılmaz bir teklif gelmesi lazım." dedi.

Başarılı çalıştırıcı, "Açık söylemek gerekirse onu özlüyoruz. Ben onu uzun süre takımımda görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

CEZASI SONA ERECEK

Yasa dışı bahis suçundan 8 ay men cezası alan İngiliz oyuncunun 17 Ocak'ta cezası sona erecek.

BEKLENTİ 95 MİLYON EURO

Adı birçok ekiple anılmaya başlayan Toney için İngiliz ekibi, bonservis bedelini 95 milyon euro olarak belirledi.

Ivan Toney, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 33 maçta 20 gol atarak Premier Lig'in en golcü üçüncü oyuncusu olmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.