İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Thomas Meunier'den Beşiktaş sözleri

Trabzonsporlu oyuncu Thomas Meunier, İstanbulspor maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası finali hakkında konuştu.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:25 - Güncelleme:
Thomas Meunier'den Beşiktaş sözleri
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da Thomas Menuier, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Meunier, "Maça odaklanma noktasında sıkıntılar yaşadık. Başakşehir maçına bir hazırlık yapmış olabiliriz ama gün sonunda baktığımızda 3-0'lık bir galibiyet var. Bu da bizim adımıza önemli bir galibiyet. Hep daha iyisini istiyoruz. Ligdeki yerimizi korumak istiyoruz. Önümüzdeki hafta alacağımız puanlarla yerimizi koruyacağımızı düşünüyorum" dedi.

"KATKIDA BULUNDUĞUM HER HAFTA KENDİMİ MUTLU HİSSEDİYORUM"

Takıma katkıya bulunmaya çalıştığını belirten Belçikalı defans oyuncusu, "Katkıda bulunduğum her hafta kendimi mutlu hissediyorum. Teknik heyetin bana vermiş olduğu gücen ve sahadaki özgürlük bana verildiği zaman gerekli katkıyı sağlamaya çalışıyorum. Hocamızın sahada açtığı alanlara ben de asistlerle ve gollerle karşılık vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

Real Madrid ve eski takımı Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olmalarından dolayı ise Meunier, "Tabii ki eski takımının final oynamasından dolayı çok mutluyum. Güzel bir final olacak. Çok beklenmedik bir final insanların tahminlerinin ötesindeydi. Borussia Dortmund çok iyi bir oyun ortaya koydu ve çok iyi bir direniş sergiledi. Oynadıkları bütün maçlarda bunu yaptılar. Umuyorum ki hak ettikleri şekilde o kupayı kazanacaklar. Dortmund taraftarı bu başarıyı, bu kupayı herkesten daha çok hak ettiğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

İstanbul'da bir çok Trabzonlu ve Trabzonsporluların yaşadığını bildiğini belirten oyuncu, "İyi bir destek ile final oynayacağımızı düşünüyorum. Herkesin hazır olduğu bir final oynayacağız Beşiktaş'a karşı" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.