Thomas Meunier'den Beşiktaş sözleri

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da Thomas Menuier, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Meunier, "Maça odaklanma noktasında sıkıntılar yaşadık. Başakşehir maçına bir hazırlık yapmış olabiliriz ama gün sonunda baktığımızda 3-0'lık bir galibiyet var. Bu da bizim adımıza önemli bir galibiyet. Hep daha iyisini istiyoruz. Ligdeki yerimizi korumak istiyoruz. Önümüzdeki hafta alacağımız puanlarla yerimizi koruyacağımızı düşünüyorum" dedi.

"KATKIDA BULUNDUĞUM HER HAFTA KENDİMİ MUTLU HİSSEDİYORUM"



Takıma katkıya bulunmaya çalıştığını belirten Belçikalı defans oyuncusu, "Katkıda bulunduğum her hafta kendimi mutlu hissediyorum. Teknik heyetin bana vermiş olduğu gücen ve sahadaki özgürlük bana verildiği zaman gerekli katkıyı sağlamaya çalışıyorum. Hocamızın sahada açtığı alanlara ben de asistlerle ve gollerle karşılık vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

Real Madrid ve eski takımı Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olmalarından dolayı ise Meunier, "Tabii ki eski takımının final oynamasından dolayı çok mutluyum. Güzel bir final olacak. Çok beklenmedik bir final insanların tahminlerinin ötesindeydi. Borussia Dortmund çok iyi bir oyun ortaya koydu ve çok iyi bir direniş sergiledi. Oynadıkları bütün maçlarda bunu yaptılar. Umuyorum ki hak ettikleri şekilde o kupayı kazanacaklar. Dortmund taraftarı bu başarıyı, bu kupayı herkesten daha çok hak ettiğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

İstanbul'da bir çok Trabzonlu ve Trabzonsporluların yaşadığını bildiğini belirten oyuncu, "İyi bir destek ile final oynayacağımızı düşünüyorum. Herkesin hazır olduğu bir final oynayacağız Beşiktaş'a karşı" ifadelerini kullandı.