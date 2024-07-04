Thomas Meunier'e iki talip birden!

Trabzonspor'un yıldız sağ beki Thomas Meunier'in adı sıkça transferle anılmaya devam ediyor.

Alman medyasında yer alan habere göre; Trabzonspor'da geçirdiği 6 ayın ardından Meunier, yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

LYON VE MONACO TAKİPTE

Fransa Lig 1'in iki dev takımı Olimpik Lyon ve Monaco, Meunier'in durumunu takip ediyor.

TRABZONSPOR BIRAKMAK İSTEMİYOR

Meunier'in sözleşmesinde yer alan maddeden ötürü kulüpler bu transfere sıcak bakarken Trabzonspor ise oyuncuyu bırakmak istemiyor.

Meunier ise Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımdan teklif gelmesi halinde teklifleri değerlendirebileceğini kulübe bildirmişti.

AVCI BİREBİR GÖRÜŞECEK

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kesin olarak takımda tutmak istediği başarılı oyuncuyla birebir görüşme yaparak süreci kesinleştirmek istediği de gelen haberler arasında yer alıyor.