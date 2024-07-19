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Spor

Thomas Meunier'in yeni adresi Fransa oldu!

Fransa ekiplerinden Lille, Trabzonspor'dan ayrılan Thomas Meunier'i kadrosuna kattığı duyurdu.

19 Temmuz 2024 Cuma 20:08 - Güncelleme:
Thomas Meunier'in yeni adresi Fransa oldu!
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Trabzonspor'dan ayrılan Belçikalı yıldız Thomas Meunier'in yeni adresi belli oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Thomas Meunier'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız ekibi, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçikalı yaptığı açıklamada "Lille'e katıldığım için çok mutluyum. Burada çok iyi karşılandım. Kulüple ilgili çok iyi şeyler duydum. Burada olduğum için mutluyum. Avrupa kupalarındaki tecrübemle buradaki gençlere yol göstereceğim. Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Thomas Meunier, geçtiğimiz sezonun devre arasında Borussia Dortmund'dan Trabzonspor'a bedelsiz olarak Transfer oldu. 32 yaşındaki oyuncu bordo mavililerde 19 maçta 1 gol atarken, 7 asist yaptı.

  • Thomas Meunieri transfer
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