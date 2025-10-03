İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Thomas Müller Almanya tarihine geçti

Vancouver Whitecaps forması giyen Thomas Müller, kariyerindeki 35. kupasını kaldırarak Almanya tarihine geçti.

3 Ekim 2025 Cuma 09:01
Thomas Müller Almanya tarihine geçti
Thomas Müller, Vancouver Whitecaps ile Kanada Şampiyonası'nı kazanarak Almanya'nın en çok kupa kazanan futbolcusu oldu. Whitecaps, finalde şehir rakibi Vancouver FC'yi 4-2 mağlup etti. Daha önce Müller ile Real Madrid efsanesi Toni Kroos kupa sayısında eşit durumdaydı. Ancak Müller, bu başarıyı küçümseyerek futbolu kupalar için değil, oyunu sevdiği için oynadığını söyledi.

MÜLLER'İN REKOR BAŞARISI

Thomas Müller, Vancouver Whitecaps ile Kanada Şampiyonası'nı kazanarak toplamda 35. kupasını kaldırdı ve kariyerini 34 kupa ile noktalayan eski takım arkadaşı Toni Kroos'un önüne geçti. Kroos, Bayern Münih ve Real Madrid formalarıyla 6 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken, Müller'in Bayern ile 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Ancak lig şampiyonluklarında tablo farklı: Müller'in tam 13 lig şampiyonluğu var, Kroos'un ise iki kulüpte toplam 7. Kroos 2024'te futbolu bırakmıştı, Müller ise bu yaz Bayern'den ayrılıp Whitecaps'e transfer oldu.

ALMANYA'NIN EN BAŞARILI FUTBOLCUSU

Vancouver Whitecaps'in finalde şehirderbisi rakibi Vancouver FC'yi 4-2 mağlup ederek Kanada Şampiyonası'nı kazanmasıyla birlikte Müller, Almanya futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu unvanını aldı. Önceden bu rekoru Kroos'la paylaşıyordu. Ancak Müller, bu başarıyı küçümseyerek "Ben futbolu kupalar için değil, oyunu sevdiğim için oynuyorum" dedi.

Bild'e konuşan Müller, Kroos'la kıyaslamanın çok da adil olmadığını söyledi: "Ben kendime 'Almanya'nın en başarılı kupa koleksiyoncusu' demeyi tercih ederim. Sonuçta bu kupaları nasıl tarttığınıza bağlı. Bir oyuncu daha çok lig şampiyonluğu kazanır, diğeri ise daha fazla Şampiyonlar Ligi zaferi yaşar. İstatistikler güzeldir, ama fazlası değil. Ben futbolu miras bırakacağım kupalar için değil, sahada olmayı sevdiğim için oynuyorum."

