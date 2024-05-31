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  • Thomas Partey 3 yıllığına ''Tamam'' dedi! Süper Lig devine hayırlı olsun
Spor

Thomas Partey 3 yıllığına ''Tamam'' dedi! Süper Lig devine hayırlı olsun

Arsenal, Ganalı orta sahası Thomas Partey için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Süper Lig devleri, Thomas Partey için yarışa girdi.

31 Mayıs 2024 Cuma 19:25 - Güncelleme:
Thomas Partey 3 yıllığına ''Tamam'' dedi! Süper Lig devine hayırlı olsun
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İngiltere ekiplerinden Arsenal, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Thomas Partey için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Partey'in menajeri, yeni kulüp arayışlarına başladı. Yıldız futbolcuya, Suudi Arabistan ekipleri talip olurken, Süper Lig devleri de yarışa girdi.

SÜPER LİG'DE THOMAS PARTEY YARIŞI!

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, Arsenal'in Ganalı orta sahası için harekete geçti. İngiliz ekibi, sözleşmesinin bitişine 1 yıl kalmış olan oyuncunun bonservisinde kolaylık sağlamaya hazır. Galatasaray ve Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Partey için resmi temas sağlayacak. İki kulüp, birbirlerine transfer çalımı atmayı planlıyor. Ganalı yıldızın, anlaşma sağlanması halinde 3 yıllık imza atması bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN DA DEVREDE!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Al Nassr ve Al Khaleej'de yıldız orta saha için nabız yokladı. Ancak Ganalı oyuncunun ilk hedefinin Arsenal'de kalmak olduğu belirtildi.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Arsenal formasını 16 kez terleten Partey, 883 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

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