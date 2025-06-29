Thomas Partey, Arsenal'den ayrılıyor

Arsenal forması giyen Thomas Partey, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

The Athletic'te yer alan habere göre, Ganalı orta saha oyuncusu ve Arsenal arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

PAZARTESİ GÜNÜ VEDA

Partey'in, bu yaz sözleşmesinin bitmesiyle Arsenal'den ayrılacağı belirtildi. Partey'in Arsenal ile sözleşmesi yarın (30 Haziran Pazartesi) sona eriyor. Arsenal, Ganalı orta saha oyuncusunun ayrılığını pazartesi günü açıklayacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Partey'in adı daha önceki transfer dönemlerinde Türk ekipleriyle de anılmıştı.

Arsenal'de geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.