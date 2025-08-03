Thomas Partey İspanya yolcusu

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.
The Athletic'in haberine göre, Arsenal forması giyen Thomas Partey, Villarreal ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI
Thomas Partey'in transfer döneminde Süper Lig'e gelebileceği konuşuluyordu.
Ganalı oyunncunun adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçmişti
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.