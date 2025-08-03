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Spor

Thomas Partey İspanya yolcusu

Son olarak Premier Lig ekibi Arsenal forması giyen 32 yaşındaki deneyimli oyuncu Thomas Partey İspanyol ekibi Villarreal ile anlaştı.

HABER MERKEZİ3 Ağustos 2025 Pazar 17:38 - Güncelleme:
Thomas Partey İspanya yolcusu
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İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre, Arsenal forması giyen Thomas Partey, Villarreal ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI

Thomas Partey'in transfer döneminde Süper Lig'e gelebileceği konuşuluyordu.

Ganalı oyunncunun adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçmişti

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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