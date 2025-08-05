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Spor

Thomas Partey'in yeni adresi belli oldu

İngiliz ekibi Arsenal ayrılan Thomas Partey'in yeni adresi İspanyol takımı Villareal oldu.

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 15:03 - Güncelleme:
Thomas Partey'in yeni adresi belli oldu
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İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal'den ayrılarak bonservisini eline alan Thomas Partey, Villarreal ile anlaşma sağladı.

SERBEST BIRAKILDI

Futbol dünyasında gündem olan tecavüz suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Thomas Partey, kefaletle serbest bırakıldı.

3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI

Thomas Partey'in transfer döneminde Süper Lig'e gelebileceği konuşuluyordu.

Ganalı oyunncunun adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçmişti

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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