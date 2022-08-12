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Spor

Thomas Patrick Edgar, Galatasaray'da

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Japonya'nın JT Thunders Hiroshima takımında forma giyen Thomas Patrick Edgar'ı kadrosuna kattı.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 18:53 - Güncelleme:
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AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör çaprazı Thomas Patrick Edgar'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Japonya'nın JT Thunders Hiroshima takımında forma giyen 33 yaşındaki Avustralyalı voleybolcu Thomas Patrick Edgar ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Thomas Patrick Edgar'a 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

THOMAS PATRİCK EDGAR KİMDİR?

1989 doğumlu, 2.12 boyundaki Avusturalyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Japonya'nın JT Thunders Hiroshima takımında forma giymişti.

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