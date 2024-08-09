Thomas Reis: Beşiktaş'tan puan almak istiyorsak takımca oynamalıyız

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis düzenlenen basın toplantısında 11 Ağustos Pazar günü sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları maçı değerlendirdi. Beşiktaş maçından puan veya puanlar almak istediğini belirten Thomas Reis, "Biz de iyi bir takımız, sezon öncesinde iyi bir hazırlık geçirdik. Böyle bir rakibe karşı ilk maçı kendi evimizde oynayacak olmanın bir avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi.

Thomas Reis oyuncularının güncel performansı hakkında bilgi vererek, "Hafta hafta bakarsak oyuncularım performansının daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Transfer yasağımızın olması nedeniyle zorlu bir sezon bizi bekliyor. Ben bunu bir bahane olarak kabul etmiyorum ama birinci hedefimiz kesinlikle Süper Lig'de kalmak. Beşiktaş maçı ile başlayacak serüvende her maç en iyi performansı göstereceğiz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TAN PUAN ALMAK İSTİYORSAK TAKIMCA OYNAMALIYIZ"

Süper Lig'de oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de konuşan Reis, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Felsefemde şu var, defansı da ofansı da birlikte yapacağız. Beşiktaş'a karşı iyi bir sonuç almak istiyorsak sahada tüm oyuncularımız beraber hareket etmelidir. Bunu eğer iyi yaparsak taraftarlarımızın desteği ile kendi sahamızda iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Tabii her maç farklıdır. Bu maçta da biz elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız. Her puanın kıymeti çok önemli. Beşiktaş bizim evimize geliyor, umarım onları puansız göndeririz" ifadelerini kullandı.