Thomas Tuchel: Başa baş bir maçtı

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Thomas Tuchel, Galatasaray karşısında Dortmund maçındaki gibi etkili olamadıklarını ancak galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçı değerlendiren Tuchel "Biraz özensizdik ve hatalar yaptık. Dortmund maçında gösterdiğimiz bitiriciliği bugün gösteremedik. Başa baş bir maçtı, bugün gösterdiğimiz enerji ve kararlılıktan dolayı çok mutluyum. Genel olarak galibiyeti hak ettik ve gruptan çıktığımız için mutluyuz." dedi.