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Spor

Thomas Tuchel: Başa baş bir maçtı

Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel, Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Başa baş bir maç olduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, 'Genel olarak galibiyeti hak ettik ve gruptan çıktığımız için mutluyuz.' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

9 Kasım 2023 Perşembe 02:09 - Güncelleme:
Thomas Tuchel: Başa baş bir maçtı
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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Thomas Tuchel, Galatasaray karşısında Dortmund maçındaki gibi etkili olamadıklarını ancak galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçı değerlendiren Tuchel "Biraz özensizdik ve hatalar yaptık. Dortmund maçında gösterdiğimiz bitiriciliği bugün gösteremedik. Başa baş bir maçtı, bugün gösterdiğimiz enerji ve kararlılıktan dolayı çok mutluyum. Genel olarak galibiyeti hak ettik ve gruptan çıktığımız için mutluyuz." dedi.

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