Thomas Tuchel: Bayern Münih'te devam etmeyeceğim

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Hoffenheim ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şubat ayında sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklayan Tuchel, bu kararının hala geçerli olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, "Bayern Münih Teknik Direktörü olarak son basın toplantım. Görüşmeler oldu ama anlaşamadık. Bu yüzden şubat ayında aldığım karar hala geçerli." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Bayern Münih, Tuchel'in şubat ayındaki ayrılık kararı sonrası yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Bayern, teknik direktör arayışlarında istediği sonucu elde edemedi ve yeniden Tuchel ile masaya oturdu. Tuchel'in bu açıklamasının ardından Bayern Münih'in teknik direktör arayışlarına hız vermesi bekleniyor.