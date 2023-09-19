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Spor

Thomas Tuchel: Grubumuz zorlu geçecek

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Manchester United maçı öncesi konuştu ve 'Grubumuz zorlu geçecek' ifadelerini kullandı.

19 Eylül 2023 Salı 18:44 - Güncelleme:
Thomas Tuchel: Grubumuz zorlu geçecek
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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Manchester United maçı öncesi konuştu.

Alman teknik adam, "Manchester United'ın son dönemde aldığı sonuçlar, onlar hakkında pek bir şey söylemiyor. Bruno Fernandes, Marcus Rashford ve Rasmus Hojlund gibi oyuncularıyla kontra atakta mükemmeller. United her zaman tehlikelidir. Oyuncuları çok fazla bireysel kaliteye sahip" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin kendisi için özel olduğunu aktaran Tuchel, "Şampiyonlar Ligi katılması en zor turnuvalardan biri ama aynı zamanda en iyisi, çok özel. Düzenli olarak bu turnuvaya katılmaktan gerçekten keyif alıyorum" sözlerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcı son olarak, "Turnuva bizim için önemli bir maçla başlayacak. Grubumuz zorlu geçecek. Bu yüzden sonuna kadar, tamamen odaklanmalıyız. Mümkün olduğunda her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Bayern Münih, A Grubu'ndaki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. İki takım arasındaki Allianz Arane'daki mücadele saat 22.00'de başlayacak.

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