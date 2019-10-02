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Thomas Tuchel: Her sonuca açık maçlar oynanacak

Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçta iyi mücadele verdiklerini söyledi.

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Tuchel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Tam olarak oyundan tatmin olmadım. İlk 30 dakika oyuna hızlı başladık, iki gol atmalıydık. Son paslarda başarısız olduk. Saha şartları zordu. Galatasaray'ın kalitesi, sahanın atmosferi etmen olabilir. Takımımdan memnunum. Savaşarak ve mücadele ederek kazandık." dedi.

Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Tuchel, "Sahasında zor yenilen bir takımla oynadık. Galatasaray taktik değiştirdi ve bu bizim için sürpriz oldu. Oyuna adapte olmaya çalıştık. Babel ve Falcao'yu uzun toplarla buluşturmaya çalıştılar. Sabırla golü bekledik." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom Stadı'ndaki atmosferi ve Galatasaray'ın gruptaki şansını değerlendiren Tuchel, "Atmosfer inanılmazdı. Daha önce söylendi ama böylesini beklemiyordum. Zor takımların yer aldığı bir gruptayız. Bu statta her türlü sonuca açık maçlar oynanacaktır." diye konuştu.

 

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