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Thomas Tuchel'den Müller açıklaması

Bayern Münih'in Teknik Direktörü Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, hakkında ayrılmak istediği söylenen Thomas Müller ile de ilgili konuştu.

12 Mayıs 2023 Cuma 17:50 - Güncelleme:
Thomas Tuchel'den Müller açıklaması
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Bayern Münih'in teknik direktörü Thomas Thucel, "Müller Bayern Münih'tir, Bayern Münih, Müller'dir." dedi.

Alman yıldız Thomas Müller çok fazla süre alamadığını düşündüğü için takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Geçtiğimiz günlerde Alman basını Müller'in, eğer bu durum değişmezse sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini aktarmıştı.

BILD'in haberine göre, teknik direktör Tuchel, "Müller Bayern Münih'tir, Bayern Münih, Müller'dir. Şu anda Bundesliga şampiyonluğu için mücadele ediyor. Onunla birlikte ligi kazanmaya odaklandık ve bizim için önemli bir isim. Odak noktası lig." ifadelerini kullandı.

TAMAMEN ODAKLANMIŞ DURUMDA

Ayrıca deneyimli teknik adam, "Bence bu konu biraz abartılıyor sadece birkaç kez yedek kulübesinde olmuş olsa da takım için hala önemli bir rolü var. Tamamen odaklanmış durumda ve gerçekten şampiyonluğu kazanmak istiyor. Tüm mesele bu." açıklamasını yaptı.

Thomas Müller, Bayern Münih formasıyla çıktığı 663 resmi maçta, 234 gol atıp 255 asistlik katkı sağladı.

2009'dan beri Bayern Münih'te önemli roller üstlenen yıldız oyuncu, Kırmızı-beyazlılarla 11 kez lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupası, 6 kez Almanya kupası şampiyonluğu ve 8 kez Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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