Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray maçı öncesi açıklama yaptı.

Tuchel yaptığı açıklamada, "Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Raphael Guerreiro, Galatasaray maçında forma giyebilecek." dedi.

"KADRODA OLMAYACAK"

Alman çalıştırıcı, "Noussair Mazraoui sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak." ifadelerini kullandı.

Thomas Tuchel daha önce de Manuel Neuer'in iyileştiğini ve Galatasaray maçında yedek kulübesinde olacağını açıklamıştı.

GORETZKA ŞÜPHELİ

Öte yandan Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih'in Mainz ile oynadığı maçta sakatlanan Leon Goretzka'nın kırık şüphesi olduğu ve yapılacak kontrollerin ardından durumunun belli olacağı belirtildi.

Galatasaray ile Bayern Münih, 24 ekim Salı günü 19.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.