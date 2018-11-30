Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Thorgan Hazard adım adım Atletico Madrid'e...

Borussia Monchengladbach'ın yıldız oyuncusu Thorgan Hazard için Atletico Madrid iddiası ortaya atıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya Bundesliga Ligi ekiperinden Borussia Monchengladbach'ın Belçikalı yıldızı Thorgan Hazard için Atletico Madrid iddiası ortaya atıldı.

Bild'in haberine göre İspanyol temsilcisi, Chelseali Eden Hazard'ın kardeş Thorgan Hazard'ı kadrosuna katmak için kısa zamanda girişimlere başlayacak.

25 yaşındaki futbolcunun Gladbach'ta ki sözleşmesinin 18 ay sonra sona erecek olması, Madrid ekibinin elini güçlendiren önemli bir detay olarak belirtildi.

Bu sezon Monchengladbach forması ile çıktığı 14 karşılaşmada 11 gol 6 asistlik performans gösteren Hazard'a Sevilla ve Valencia'nın da talip olduğu haberin detaylarında aktarıldı.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA