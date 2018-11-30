Thorgan Hazard adım adım Atletico Madrid'e...
Borussia Monchengladbach'ın yıldız oyuncusu Thorgan Hazard için Atletico Madrid iddiası ortaya atıldı.
Almanya Bundesliga Ligi ekiperinden Borussia Monchengladbach'ın Belçikalı yıldızı Thorgan Hazard için Atletico Madrid iddiası ortaya atıldı.
Bild'in haberine göre İspanyol temsilcisi, Chelseali Eden Hazard'ın kardeş Thorgan Hazard'ı kadrosuna katmak için kısa zamanda girişimlere başlayacak.
25 yaşındaki futbolcunun Gladbach'ta ki sözleşmesinin 18 ay sonra sona erecek olması, Madrid ekibinin elini güçlendiren önemli bir detay olarak belirtildi.
Bu sezon Monchengladbach forması ile çıktığı 14 karşılaşmada 11 gol 6 asistlik performans gösteren Hazard'a Sevilla ve Valencia'nın da talip olduğu haberin detaylarında aktarıldı.
(Sporx)
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