İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,321
  • EURO
    51,3748
  • ALTIN
    6617.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Thorsten Fink: Takımım ve oyuncularımla gurur duyuyorum
Thorsten Fink: Takımım ve oyuncularımla gurur duyuyorum

UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano deplasmanında aldığı mağlubiyete karşın turnuvaya veda eden Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, takımı ve oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ20 Mart 2026 Cuma 01:42
ABONE OL

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında konuk olduğu Rayo Vallecano'yu 1-0 yenmesine karşın toplam skorda 3-2 mağlup olarak turnvuaya veda etti. Karşılaşma sonrası temsilcimizin teknik direktör Thorsten Fink değerlendirmelerde bulundu.

İşte Alman teknik adamın açıklamaları...

"Gösterdiğimiz performanstan dolayı gurur duymamız lazım. Takımım ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu mücadeleyi bu şekilde gösteriyor olmalarını görmek gurur vericiydi. Rakip taraftarlar maçtan sonra bizi alkışladı. İkinci golü atmaya yakındık ama bunu gerçekleştiremedik. Kolay bir deplasman değil. Bu sebepten dolayı da çok mutluyuz. Buraya gelen ve bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Aynı zamanda bizi alkışlayan rakip taraftarlara teşekkür ederiz."

"Burası zor bir deplasman. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, burada kazanamadı. Biz kazandık."

"İyi değişiklikler yaptığımızı söyleyebilirim. Takımım oyun planını takip etti ve 1-0'lık bir galibiyet aldık. Değişikliklerin doğru anda olduğunu düşünüyorum. Her şeyi ortaya koyduk. Herhangi bir eleştiri o anlamda doğru olmaz."

"Her şeyden önce güzel bir şekilde dinlenmeliyiz. Bütün oyuncularımız en iyi şekilde döndüklerinde opsiyonlarımız olacak. Oynadığımız her kulvarda hedefimiz olabildiğince ileriye gitmek olacak. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile evimizde oynayacağız. Zorlu bir maç olacak ama kendi evimizde oynayacağız. Hazırlıklarımızı yapacağız. En büyük hedeflerimizden birisi kupayı almak. Hem ligde hem de kupada elimizden geleni yapacağız. Şu anda en büyük hedefimiz kupayı almak olacaktır."

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.