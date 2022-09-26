THY Avrupa Ligi maçlarının yayıncı kuruluşu belli oldu

Beyoğlu Soho House'da düzenlenen basın toplantısına Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga ve Avrupa Ligi CEO'su Marshall Glickman katıldı.

Burada bir konuşma yapan Sadettin Saran, Marshall Glikcman'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Saran Group'un 32 yıldır Türk sporuna katkıda bulunmaya çalıştığını ve Basketbol Avrupa Ligi'ni iki kanaldan izleyicilerle buluşturdukları için son derece mutlu olduklarını aktaran Saran, "Ülkemizi başarılarıyla temsil eden ve bizi gururlandıran Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e de başarılar diliyoruz. İnşallah minimum 3 senemiz çok iyi geçer." dedi.

32 senedir Türkiye ve yurtdışında spor işlerine gönül verdiklerini, sadece ticari değil sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket ettiklerini vurgulayan Saran, "S Sport ve S Sport Plus abonelik sayısında bir milyonu geçti. İçerik olarak da abone olarak da büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Saran, sürekli gelişmeye çalıştıklarını anlatarak, "Birinci hedefimiz Avrupa Ligi hakkını almaktı. Gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz, buna çok önem veriyoruz. Ligde Türk takımları olması da gurur verici. İlk hedefimiz, Avrupa Ligi'ni yayın anlayışında 3 sene hep beraber bugün olduğundan daha ileriye götürmek. Sonraki hedeflerimi de başka zaman paylaşırım." değerlendirmesinde bulundu.

MARSAL GLİCKMAN: "SARAN GROUP BİZİM İÇİN İDEAL BİR PARTNER"

Marshall Glickman ise Avrupa Ligi CEO'su olarak ilk resmi ziyaretini buraya gerçekleştirdiğini kaydederek, şunları dile getirdi:

"Türkiye en önemli ticari pazarlarımızdan birisi. Ticari izleyici sayısı olarak da bizler için önemli. Türk basketbolu müthiş bir ilerleme kaydetti. Basketbola son 3 dönemde yüzde 35 oranında ilgi artışı olduğunu biliyoruz. Saran Group bizim için ideal bir partner. Diğer yayınlarında da öncü bir medya. Dijital platformalar bizim için önemli. Saran Group da bunu burada yaptı. Daha genç izleyici ve daha çok insana ulaşmak için altyapıyı artırmak bizler için çok önemli. Burada olmaktan çok mutluyum."

"BÜYÜLÜ BİR ASAM YOK"

Avrupa Ligi'nin gelirlerinin arttırılmasına yönelik bir çalışmaları olup olmadığıyla ilgili soruya Glickman, "Büyülü bir asam yok. Mücadeleci bir lig söz konusu. Başkanımızla birlikte yapmaya çalışacağımız şeyler olacak. Ligin değerini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ancak bunlar için zaman lazım." diye yanıt verdi.

Glicman, gelecek 3 yıl içinde Final Four'un tekrar İstanbul'a gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da sadece, "Evet" diye cevapladı.

Konuşmaların ardından Sadettin Saran ile Marshall Glickman, yayın hakkı sözleşmesini imzaladı.

