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Spor

THY Avrupa Ligi ve 7DAYS Avrupa Kupası'nda depremzedeler için saygı duruşunda bulunulacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına THY Avrupa Ligi ve 7DAYS Avrupa Kupası'nda maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacak.

AA7 Şubat 2023 Salı 20:28 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi ve 7DAYS Avrupa Kupası'nda depremzedeler için saygı duruşunda bulunulacak
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THY Avrupa Ligi ve 7DAYS Avrupa Kupası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, "7DAYS Avrupa Kupası ve THY Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlarda, geçen pazartesi günü Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen depremlerin kurbanları anısına saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi yer aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile 7DAYS Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor'un bu haftaki maçları Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenmişti.

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