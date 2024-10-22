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Spor

THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlayacak

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki '1 numaralı' organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

AA22 Ekim 2024 Salı 10:53 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlayacak
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Ligde yarın Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisi Partizan, sahasında ligde galibiyeti olmayan tek takım konumundaki İtalyan temsilcisi Virtus Sagafredo Bologna'yı TSİ 21.30'da ağırlayacak.

Avrupa Ligi'nde haftanın maçı olarak gösterilen karşılaşmada ise Fenerbahçe Beko, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 25 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ilk 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Son şampiyon Yunan ekibi ise ligdeki son 2 maçını kaybetti. Panathinaikos 2 galibiyet, 2 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor. İki takım, geçen sezon Dörtlü Final'in yarı finalinde karşılaşmış ve Panathinaikos karşılaşmayı kazanarak şampiyonuğa uzanacağı finale çıkmıştı.

Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında 24 Ekim Perşembe günü TSİ 21.30'da EA7 Emporio Armani Milan'la karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, ilk 4 maç sonunda ikişer galibiyet ve yenilgiyle 9. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 1 galibiyet, 3 yenilgiyle 17. sırada bulunuyor.

PROGRAM VE PUAN DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 5. haftasının maç programı ve ilk 4 haftanın puan durumu şöyle:

Yarın:

21.30 Partizan-Virtus Sagafredo Bologna (Belgrad Arena)

24 Ekim Perşembe:

20.00 Zalgiris-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)

20.00 Monaco-Paris Basketbol (Gaston Medecin)

21.30 Baskonia-ALBA Berlin (Buesa Arena)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes (Unipol Forum)

21.45 Real Madrid-Kızılyıldız (Wizink Center)

25 Ekim Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR (Ülker)

21.30 Barcelona-LDLC ASVEL (Palau Blaugrana)

21.45 Bayern Münih-Olympiakos (Sap Garden)

Puan durumu:

TakımOGMAYAv.P
1- Kızılyıldız431318289297
2- Barcelona431325302237
3- Monaco431350330207
4- Zalgiris43129829177
5- Fenerbahçe Beko43130029647
6- Panathinaikos AKTOR42215514786
7- Olympiakos422323309146
8- Partizan42234533876
9- Anadolu Efes42233633246
10- Real Madrid422344345-16
11- LDLC ASVEL422145150-56
12- Baskonia422304308-26
13- Maccabi Playtika422340349-96
14- Bayern Münih422363376-136
15- Paris Basketbol413342348-65
16- Alba Berlin413305332-275
17- EA7 Emporio Armani Milan413309341-325
18- Virtus Sagafredo Bologna4-4305335-304

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