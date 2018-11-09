THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Herbalife Gran Canaria'yı 94-90 yendi
Basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 94-90 yendi.
İlk çeyreği 25-24 geride kapatan Anadolu Efes, soyunma odasına da 52-50 mağlup durumda girdi.
Üçüncü çeyreği de 73-70 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, son periyotta öne geçmeyi başararak karşılaşmayı 4 sayı farkla 94-90 kazandı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 5. yenilgisini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
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