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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Herbalife Gran Canaria'yı 94-90 yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 94-90 yendi.

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İlk çeyreği 25-24 geride kapatan Anadolu Efes, soyunma odasına da 52-50 mağlup durumda girdi.     

Üçüncü çeyreği de 73-70 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, son periyotta öne geçmeyi başararak karşılaşmayı 4 sayı farkla 94-90 kazandı.     

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 5. yenilgisini aldı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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