THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup etti
THY Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes 2. yarıda yaptığı geri dönüş ile 16 sayı farktan geri gelip Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup etti ve 3. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise bu sezon ilk kez yenildi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Robert Lottermoser xx, Sergio Silva xx
Anadolu Efes: Larkin xx 7, Beaubois xx 17, Doğuş xx, Motum xx, Moerman xx 15, Buğrahan x 3, Pleiss xx 13, Micic xx 13, Anderson xx 6, Dunston xx 8, Krunoslav xx 7
Başantrenör: Ergin Ataman
Fenerbahçe: Melli xx 14, Melih xx 7, Kalinic xx 6, Sloukas xx 11, Guduric xx 10, Vesely xx 24, Ali Muhammed xx, Ahmet x 4, Datome xx 3, Lauvergne xx 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. periyot: 12-26 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 38 -52 (Fenerbahçe Lehine)
3. periyot: 66-65 (Anadolu Efes lehine)
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