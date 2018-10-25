THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup etti

Anadolu Efes 2. yarıda yaptığı geri dönüş ile 16 sayı farktan geri gelip Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup etti ve 3. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise bu sezon ilk kez yenildi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Robert Lottermoser xx, Sergio Silva xx

Anadolu Efes: Larkin xx 7, Beaubois xx 17, Doğuş xx, Motum xx, Moerman xx 15, Buğrahan x 3, Pleiss xx 13, Micic xx 13, Anderson xx 6, Dunston xx 8, Krunoslav xx 7

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe: Melli xx 14, Melih xx 7, Kalinic xx 6, Sloukas xx 11, Guduric xx 10, Vesely xx 24, Ali Muhammed xx, Ahmet x 4, Datome xx 3, Lauvergne xx 4

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 12-26 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38 -52 (Fenerbahçe Lehine)

3. periyot: 66-65 (Anadolu Efes lehine)