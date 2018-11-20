THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes sahasında Maccabi Fox Tel Aviv'i 90-77 mağlup etti
THY Avrupa Ligi sekizinci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Fox Tel Aviv’i konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmadan 90-77 galip ayrıldı.
Anadolu Efes bu sonuçla THY Avrupa Ligi’ndeki 8. maçında 6. galibiyetini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Carmelo Paternico xx, Milos Koljensic xx
Anadolu Efes: Larkin xxx 12, Beaubois xxx 10, Doğuş xx, Motum xxx 9, Moerman xx 6, Pleiss xxx 14, Micic xxx 12, Anderson xx 2, Dunston xxx 14, Simon xxx 11, Metecan x, Buğrahan x
Başantrenör: Ergin Ataman
Maccabi Fox Tel Aviv: Ray xx 8, Wilbekin xxx 10, O’Bryant xxx 19, Caloiaro x 2, Roll x, Kane xx 10, Tyus xx 12, Dibartolomeo x, Cohen x 2, Black xx 8, Zoosman xx 6
Başantrenör: Ioanis Sfairopoulos
1. periyot: 16-14 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 38-31 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 62-53 (Anadolu Efes lehine)
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