THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes yarın Barcelona'ya konuk olacak

AA 09.01.2020 11:12 - Güncelleme: 09.01.2020 11:12

THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en önemli maçı olarak gösterilen mücadelede lider Anadolu Efes, üçüncü sıradaki Barcelona ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk yarıda elde ettiği 14 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvede yer alan Anadolu Efes, deplasmandaki kazanma serisini İspanya'da da sürdürmeye çalışacak.

Dış sahadaki son 6 maçını da galip tamamlayan lacivert-beyazlılar, ligin deplasmanda en başarılı ekibi olarak dikkati çekiyor.

Başantrenör Svetislav Pesic yönetimindeki Barcelona ise iyi bir dönem geçiriyor. Ligin ilk yarısını 13 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada tamamlayan İspanyol ekibi, son hafta beklemediği bir yenilgi yaşadı. Barcelona, 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta bir başka İspanyol ekibi Baskonia karşısında aldığı mağlubiyetle kaybetti.

İlk maçı Barcelona kazandı

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Barcelona rahat kazandı.

Yıldız oyuncusu Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakibine 74-64 mağlup oldu.

İki ekip, tarihinde daha önce 32 kez karşılaştı. Bu 32 randevunun 12'sini lacivert-beyazlılar kazanırken, İspanyol ekibi sahadan 20 kez galip ayrıldı.

Anadolu Efes ile Barcelona geçen sezon play-off etabında karşılaşmış ve çekişmeli geçen seride rakibine 3-2 üstünlük kuran lacivert-beyazlılar, adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

Larkin ve Mirotic'in performansları merak ediliyor

Bu sezon şampiyonluğun önemli adayları arasında gösterilen iki ekibin mücadelesinde, gözler yıldız oyuncuların üzerinde olacak.

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, 23,4 verimlilik puanıyla ilk yarıyı sezonun en değerli ismi olarak kapattı. Larkin, 20,2 sayı ortalamasıyla da 3. sırada bulunuyor.

Larkin, geçen sezon Barcelona maçlarında gösterdiği performansla dikkati çekmişti. ABD'li oyuncu, İspanyol ekibine karşı sahaya çıktığı müsabakalarda sırasıyla 7, 37, 12, 18, 30, 20 ve 18 sayı kaydetti. Larkin, Barcelona'ya karşı maç başına 20,3 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

Barcelona'ya sezon başında NBA ekibi Milwaukee Bucks'tan rekor ücretle transfer edilen İspanyol oyuncu Nikola Mirotic, 21,5 verimlilik puanıyla Larkin'in arkasında ilk yarının en değerli ikinci ismi oldu.

İspanyol pivot, 18,8 sayı ortalamasıyla da ligin beşinci, takımının ise en skorer ismi konumunda bulunuyor. Bu sezon oynadığı 17 maçın 16'sında çift hanelere ulaşan Mirotic, ilk maçta Anadolu Efes potasına 24 sayı göndermişti.

Avrupa'da 676. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 676. maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında 675 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 378 galibiyet ve 297 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bu kulvarda 427 maçta 221 galibiyet elde ederken, 206 maçı yenilgiyle tamamladı.