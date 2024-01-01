THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si Hezonja!

THY Avrupa Ligi'nde ayın oyuncusu ödülü belli oldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid forması giyen Mario Hezonja oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, aralıkta oynadığı 5 maçta 16 sayı, 5 ribaunt ve 1,8 top çalma ortalamaları yakalayan Hezonja, ayın MVP'si seçildi.

Ligdeki 7. sezonunu geçiren 28 yaşındaki Hırvat oyuncu, kariyerinde ilk kez bu ünvanın sahibi oldu.

Başarılı basketbolcunun takımı Real Madrid ise bu sezon THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunuyor. İspanyol temsilcisi tek mağlubiyetini Fenerbahçe Beko karşısında almıştı.