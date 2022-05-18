THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final başlıyor! Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda son şampiyon Anadolu Efes'in yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona ve Yunanistan'dan Olympiakos, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2021-2022 sezonunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.

Stark Arena'nın 2018'in ardından ikinci kez ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'deki ilk maçta Anadolu Efes, TSİ 19.00'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Günün ikinci mücadelesinde ise Barcelona ile Real Madrid, TSİ 22.00'de finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.

Organizasyonun ilk gününde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasına çıkacak. Final ve üçüncülük maçları, 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Dörtlü Final karşılaşmaları, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Olympiakos-Anadolu Efes

22.00 Barcelona-Real Madrid

21 Mayıs Cumartesi:

17.00 Üçüncülük müsabakası

20.00 Final maçı

GEÇEN SEZONA GÖRE İKİ FARKLI TAKIM VAR

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde geçen sezona göre 2 farklı takım mücadele edecek.

Geride kalan sezonun Dörtlü Finali'nde yer alan Anadolu Efes ile Barcelona, 2021-2022'de de son 4 takım arasına kalmayı başardı.

Real Madrid, 2018-2019 sezonunun ardından Dörtlü Final'de oynama hakkı elde etti. Olympiakos ise 2016-2017'den sonra ilk kez organizasyonda yer alacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda geçen sezon Dörtlü Final'de mücadele eden takımlardan AX Armani Exchange Milan, play-off serisinde Anadolu Efes'e elendi. Rus ekibi CSKA Moskova ise Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle organizasyondan ihraç edildi.

Dörtlü Final'de 2010-2011 sezonundan bu yana ilk kez Rus takımları mücadele edemeyecek.

8 HAKEM GÖREV YAPACAK

THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu Dörtlü Finali'nde 8 hakem görev yapacak.

Belgrad'ın ev sahipliği yapacağı organizasyonda Ilija Belosevic, Mehdi Difallah, Tomislav Hordov, Damir Javor, Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Boris Ryzhyk ve Gytis Vilius düdük çalacak.

Dörtlü Final'de görev yapacak hakemlerden Hordov, ilk kez bu deneyimi yaşayacak. Latisevs, Vilius ve Difallah, geçen sezon Köln'de yapılan ve Anadolu Efes'in şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda da görev almıştı.

Ryzhyk, Belosevic ve Lamonica, Avrupa Ligi'nin en tecrübeli hakemleri olarak dikkati çekiyor. Organizasyonda Ryzhyk 22'nci, Belosevic 21'inci ve Lamonica ise 19'uncu sezonunu geçiriyor. Lamonica, Latisevs ve Ryzhyk ise Dörtlü Final'de 10. kez görev yapacak.

ANADOLU EFES İLE OLYMPİAKOS, 45. KEZ KARŞILAŞACAK

Dörtlü Final'in ilk maçında mücadele edecek Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 45. kez birbirlerine rakip olacak.

Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 44 müsabakada iki takım da 22'şer galibiyet elde etti.

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes 88-69 kazandı. İkinci devrede Yunanistan'da yapılan mücadeleden ise Olympiakos 87-85 galip ayrıldı.

İki takım, Dörtlü Final organizasyonunda ilk kez karşı karşıya gelecek.

BARCELONA İLE REAL MADRİD ARASINDAKİ 31. RANDEVU

Dörtlü Final organizasyonunun ikinci müsabakasında mücadele edecek Barcelona ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşılaşacak.

Organizasyonda iki takım arasında 2000'den bu yana yapılan 30 maçın 16'sını Barcelona, 14'ünü ise Real Madrid kazandı.

Son finalist Barcelona, bu sezon Real Madrid ile oynadığı 2 müsabakadan 93-80 ve 86-68'lik skorlarla galip ayrıldı.

İki takım, Dörtlü Final'de 3 kez birbirlerine rakip oldu. Tümü yarı finalde olmak üzere 1996'da oynanan maçı Barcelona kazanırken, 2013 ve 2014'teki El Clasico'yu ise Real Madrid üstün tamamladı.