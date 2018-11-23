THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, İsrail'de Maccabi Fox'u 74-70 mağlup etti
THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında Fenerbahçe, İsrail'de Maccabi Fox'u 74-70 mağlup etti.
THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında İsrail'de Maccabi Fox ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 74-70 kazandı.
Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe, 9. maçında 8. galibiyetini elde ederken Maccabi Tel Aviv ise 8. yenilgisini aldı.
REAL MADRİD İLK YENİLGİSİNİ ALDI
Öte yandan gecenin diğer maçında Olympiakos, Real Madrid'i 88-83 mağlup etti.
Mücadelenin ilk periyotunu 29-22 önde tamamlayan Olympiakos, devreye 52-41'lik avantajla girdi.
Real Madrid üçüncü periyotta farkı eritti ve son periyota 65-65'lik eşitlikle girildi. Son bölümü iyi oynayan Olympiakos, Real Madrid'i 88-83 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı. Olympiakos ise galibiyet sayısını 5'e çıkardı.
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